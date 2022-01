Poolse Iga Swiatek plaatst zich voor kwartfinale Australian Open

LEES OOK. Geen kwartfinale voor Elise Mertens op Australian Open: Hamontse in drie sets onderuit

De laureate van Roland Garros in 2020, het zevende reekshoofd, schakelde in de vierde ronde (achtste finales) de Roemeense Sorana-Mihaela Cirstea (WTA 38) uit in drie sets: 5-7, 6-3 en 6-3. De wedstrijd nam 2 uur en 30 minuten in beslag. In de kwartfinales wacht de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2), die vorig jaar het dubbelspel won met Elise Mertens in Melbourne, of Kaia Kanepi (WTA 115) uit Estland.

De 20-jarige Swiatek, die zich voor haar eerste kwartfinale ‘Down Under’ plaatst, sneuvelde vorig jaar in de vierde ronde in Melbourne. Ook in 2020 was dat haar eindstation.