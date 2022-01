Vzw De Tandem deelt gebak uit aan slachtoffers watersnood in Wallonië

Oudsbergen

Na de overstromingen in en rond Verviers de voorbije zomer leven er nog steeds mensen in mensonwaardige omstandigheden. “Met vzw De Tandem dragen we ons steentje bij en leverden we al kacheltjes en andere speel- en huisgoederen”, vertelt initiatiefnemer Koen Rijks. Volgend weekend trekt hij weer naar Verviers, Ensival en Pepinster en wil hij zo veel mogelijk gebak meenemen om uit te delen. “Zelfgebakken wafels, koeken en taart of vlaai van de lokale bakker, alles is welkom”, zegt Koen. Een inzamelpunt in Oudsbergen vind je op de Weg naar Ellikom 98, Meeuwen. Daar mag je alle lekkers afleveren op vrijdag 28 januari voor 17 uur. Een afspraak maken, is niet nodig. rdr