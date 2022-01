Toekomst Judoclub Voerstreek is verzekerd

Voeren

De toekomst van ‘Judoclub de Voerstreek’ is verzekerd. Jongeren van vier tot twaalf jaar vormen de grootste groep van de actieve leden. Momenteel telt de club die vooral recreatief traint, in het totaal 58 leden. De allerjongsten (van 4 tot 8 jaar) zijn met twintig en trainen wekelijks op vrijdagavond in het Paviljoen van de Vlaamse Gemeenschap in Sint-Martens-Voeren. “Alleen in de periode dat het omwille van corona niet mocht, gingen onze activiteiten niet door. Sinds we opnieuw groen licht kregen, hebben we niet meer stil gezeten”, zegt Judith Voets. De trainingen worden gegeven door judoleraren Ego Sijmens en Bart Geelen. Zij worden geassisteerd door Inge Taube, Bart Verlinden, Johan Wiertz, Michiel van Poecke en Roeland Broux. De judoka’s, iedereen van 4 tot 99 jaar is welkom, zijn in drie leeftijdsgroepen ingedeeld. nm