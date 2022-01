“Uitbarsting vulkaan bij Tonga honderden keren sterker dan atoombom op Hiroshima”

Volgens het aardobservatorium van de Nasa spuwde de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai een paddenstoelwolk tot 40 kilometer hoog uit bij de uitbarsting. Die was tot in Alaska, meer dan 9.000 kilometer verderop, te horen en veroorzaakte ook een tsunami.

Volgens Nasa was de uitbarsting enkele honderden malen krachtiger dan de Amerikaanse atoombom die in augustus 1945 op de Japanse stad Hiroshima werd gedropt, goed voor naar schatting 15 kiloton (15.000 ton) TNT.

“Wij denken dat de hoeveelheid energie die bij de uitbarsting vrijkwam tussen de 5 en 30 megaton (5 tot 30 miljoen ton) TNT bedroeg,” aldus Nasa-wetenschapper Jim Garvin in een publicatie die zondagavond werd vrijgegeven.

Het agentschap zegt dat de uitbarsting het vulkanische eiland, ongeveer 65 kilometer ten noorden van Nuku’alofa, de hoofdstad van Tonga, “weggevaagd” heeft.

De eilandengroep van ongeveer 100.000 inwoners werd bedekt met giftige as, het drinkwater werd vergiftigd, landbouwgewassen vernietigd en zeker twee dorpen werden volledig vernietigd.

De uitbarsting kostte ook aan zeker drie mensen het leven in Tonga en leidde tot de verdrinking van twee mensen in Peru, dat door de uitbarsting met uitzonderlijke hoge golven werd getroffen.

In Tonga is de omvang van de schade nog onduidelijk omdat de communicatie nog steeds onderbroken is.

Het Japanse, Nieuw-Zeelandse en Australische leger zijn begonnen met het leveren van noodvoorraden, waaronder water.