Lionel Messi krijgt van paus Franciscus gesigneerd shirt

Messi ontving het shirt uit handen van de hooggeplaatste Franse geestelijke Emmanuel Gobilliard, die zetelt in de sportcel van het Vaticaan. “Als man van het geloof vertelde Messi me hoe belangrijk dit voor hem was. We hebben samen gebeden”, schreef Gobilliard op Twitter. Hij plaatste hierbij een foto waar hij naast de Argentijnse ster staat en ze beiden het gele voetbaltruitje van Athletica Vaticana in hun handen houden. Op een andere foto staat Gobilliard, zonder shirt ditmaal, naast Messi’s Braziliaanse ploeggenoot Neymar.

“De uitwisseling van shirts tussen de paus en de Argentijnse ster is nu voltooid”, voegde Athletica Vaticana in een mededeling toe. In oktober overhandigde premier van Frankrijk Jean Castex aan paus Franciscus het gesigneerde shirt van Messi in de kleuren van PSG.

De Argentijnse paus, een groot voetballiefhebber, is al sinds zijn jeugd supporter van San Lorenzo uit Buenos Aires. Hij had in het verleden al een ontmoeting met Messi in het Vaticaan.

(belga)