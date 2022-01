Pauwengraaf schenkt door kinderen verzameld speelgoed aan Sint-Vincentius

Maasmechelen

Tijdens de afgelopen kerstperiode was de Kerstman meermaals te gast in de Eisdense handelsstraat Pauwengraaf. Net als de voorbije jaren overhandigde het bestuur van de straat het gekregen speelgoed aan Sint-Vincentius. “In ruil voor een tekening voor de Kerstman kregen de kinderen een zak speelgoed, maar ze konden ook een speelgoedje van zichzelf achterlaten”, vertelt Eddy Beckers van Winkelcentrum Pauwengraaf. Vic Albano verzamelde al het speelgoed in zijn naaiwinkel. “Er was zelfs een jongetje dat de Kerstman twee dagen geholpen heeft en geld uit zijn spaarpot liet halen om iets te kopen voor andere kinderen”, zegt hij. Bij Sint-Vincentius Maasmechelen zijn ze alvast heel blij met het speelgoed. “Er zit zelfs een grote kickertafel tussen”, zegt voorzitter Jacky Jackmaert. “Daar vinden we wel geïnteresseerden voor.” jth