Ze zijn vertrokken (zonder Quinten Hermans): Eli Iserbyt en co zijn op weg naar het WK veldrijden in Amerika

Onze veldrijders zijn vertrokken richting het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville (29-30 januari). De Belgische delegatie stapte maandag om 11 uur het vliegtuig op voor een vlucht van en om bij de negen uur met bestemming Chi­cago. Daar moeten Iserbyt en co. zeven uur wachten alvorens hun aansluitende vlucht naar Fayetteville te nemen. Het zal al avond zijn als de Belgische selectie aankomt en zijn intrek neemt in het Hilton Garden Hotel in Fayette­ville.