Annelies adopteert een weesgedicht

Hasselt

Onder het motto ‘Weesgedicht zoekt adoptieraam’ hebben een tiental Vlaamse bibliotheken poëzieliefhebbers de kans gegeven om een gedicht op hun vensterraam te laten schilderen. “Een initiatief dat kadert in de poëzieweek die loopt van 27 januari tot 2 februari”, vertelt Annelies Vandeweerdt, die zelf bibliothecaris en een fervente poëzieliefhebber is. “In Hasselt konden we een keuze maken uit 100 gedichten, zelf heb ik gekozen voor een gedicht van de Antwerpse Anna Borodikhina , ‘Kip of ei’. Voor mij houdt dit gedicht een heel positieve boodschap in, maar ik kan me inbeelden dat passanten er een andere interpretatie aan geven. Geen probleem, dat is juist het mooie aan poëzie. Wie interesse heeft om te komen kijken, heeft nog even tijd, ik laat ‘Kip of ei’ op mijn raam in de Prinsenstraat staan zolang de letters goed leesbaar zijn.” raru