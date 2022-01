Vredeshofkes starten hun werking weer op met een ochtend- en werkwandeling

Oudsbergen

Samen telen, samen tuinieren en vooral samenwerken. Dat is de insteek van de vrienden van de Vredeshofkes. “Wie groene vingers heeft en thuis niet over een tuintje beschikt, is nog altijd welkom”, zegt Johan Symons.

De organisatie van de Vredeshofkes startte hun werking voor 2022 op met een ochtend- en werkwandeling. “Vanaf januari wordt er hard gewerkt om de tuintjes zaaiklaar te maken, om ongewenste bezoekers - lees: konijnen - op afstand te houden en om insecten te verwennen met veldbloemen”, aldus Symons. “Wie interesse heeft om mee te doen, mag altijd eens binnenspringen bij de Vredeshofkes in de Vredestraat in Meeuwen.” rdr