Emmy Deppe uit Zichen schrijft derde boek

Riemst

Emmy Deppe (73) uit Zichen heeft zopas haar derde boek voltooid: ‘De cirkel doorbroken’. Na de dichtbundel ‘Gedachtensprokkels’ (2016) en de roman ‘Anna’ (2018) is dit het derde geesteskind van de Riemstse auteur. ‘De cirkel doorbroken’ is een herkenbaar, hedendaags verhaal waarin de lezer wordt meegezogen in het leven van Merel en Emiel, twee jonge mensen die opgroeiden in probleemgezinnen. Merels moeder was een alleenstaande die heel wat ellende kende, terwijl Emiel danig wat trauma’s opliep in een ontwricht gezin waarin geweld, kleinering en drankmisbruik schering en inslag waren. Merel herbront zich en krijgt haar leven terug op het goede spoor, maar Emiel zakt steeds verder weg in het marginale moeras. Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar. “Het boek schreef ik in nog geen half jaar. De inspiratie haalde ik grotendeels uit het dagelijkse leven”, bekent Emmy, die inmiddels op een volgende roman broedt. ‘De cirkel doorbroken’ telt 141 pagina’s, kost 15 euro en is rechtstreeks bij de uitgever te verkrijgen via www.kelbo.nl. (eva)