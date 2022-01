Kampioenen van De Dageraad proberen elke dag gezond te eten

Kortessem

In internaat De Dageraad in Kortessem heeft ook de leefgroep van de Kampioenen goede voornemens gemaakt voor 2022. Zo eten ze iedere dag fruit en maken ze elke woensdag een fikse wandeling. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Soms volgt er na die inspanning een heerlijke beloning. Vorige week was dat een pannenkoekenfestijn met lekkere koeken van bij de bakker. We willen onze internen optimaal begeleiden, zowel individueel als in groep”, zegt verantwoordelijke Saskia Perceval. “De opvoeders en kinderverzorgsters zorgen voor de dagelijkse begeleiding via een activiteitenplanning. De kinderen zijn verdeeld in diverse leefgroepen: de Pluimpjes, de Smileys, de Ridders, de Kampioenen, de B-Boys, de Ladies en de Sterretjes.”(rapo)