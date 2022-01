Ook Verenigd Koninkrijk roept medewerkers terug van ambassade in Kiev

Vanwege de escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne haalt ook het Verenigd Koninkrijk personeel van zijn ambassade weg uit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Als reactie op de toenemende dreiging van Rusland zijn enkele medewerkers en familieleden teruggeroepen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen maandagochtend bekendgemaakt.

Eerder had de regering van de Verenigde Staten al aangekondigd de ambassade in Kiev te zullen inkrimpen vanwege de oplopende spanningen. Gezinnen van Amerikaanse diplomaten werd gevraagd Kiev te verlaten. Kiev bekritiseerde de actie als “overdreven voorzichtigheid”.

In het licht van de massale troepenopbouw van Rusland aan de grens met Oekraïne wordt in het Westen gevreesd dat het Kremlin een invasie van het buurland zou kunnen plannen. Moskou ontkent dat echter en eist veiligheidsgaranties van de VS en de NAVO.