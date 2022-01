Hier kan je een gratis PCR-test aanvragen na een positieve zelftest

Wie momenteel een positieve zelftest aflegt, moet niet alleen meteen in isolatie, maar moet ook een code aanvragen voor een PCR-test in een testcentrum of labo. Daarvoor moest je tot voor kort een activatiecode aanvragen via je huisarts of het centrale call center. Maar nu staat er dus - enkele dagen vroeger dan gepland - ook een tool online waarmee je “rechtstreeks en onmiddellijk” een CTPC-activatiecode kan aanvragen.

“We dringen erop aan dat mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad en die een positieve zelftest hebben afgelegd, dat bevestigen door middel van een PCR-test”, aldus Vandenbroucke aan de Franstalige krant.

Sinds enkele maanden bestaat er ook al een zelfevaluatietool waarmee mensen met symptomen (zoals hoesten, koorts, keelpijn) kunnen nagaan of het nodig is om zich te laten testen. Een bezoek aan de huisarts is dan ook niet meer nodig. Na het invullen van een vragenlijst kunnen mensen met symptomen zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen bij een testcentrum, labo of apotheker.