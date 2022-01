Kinderen van basisschool Het Kozijntje leggen mee nieuwe speeltuin aan

Nieuwerkerken

De gemeente Nieuwerkerken is druk in de weer met de heraanleg van de omgeving rond de kerk en het buurthuis van deelgemeente Kozen. Daarbij kreeg het gemeentepersoneel hulp uit onverwachte hoek. Leerlingen van basisschool Het Kozijntje, die vlakbij ligt, hielpen mee met het aanplanten van nieuw groen. “De kinderen van onze zomerklas en het eerste kleuterklasje mochten mee de plantjes in de grond steken. Daarbij kregen ze hulp van leerlingen uit het tweede leerjaar. Alle kinderen vonden het geweldig dat ze de handen uit de mouwen konden steken. Ze mochten ook al een kijkje nemen in de schapenweide en op de plek waar een nieuwe speeltuin komt. Daar staat nog niets, maar ze waren nu al heel enthousiast”, vertelt juf Caroline Bex. Ook bij de keuze van de speeltoestellen mogen de kinderen helpen. De gemeente lanceerde zopas een online enquête. Het is de bedoeling dat kinderen - en hun ouders - zo inspraak hebben bij de keuze van de speeltoestellen die later dit jaar zullen worden geplaatst. len