Sinner rekent af met De Minaur en plaatst zich voor kwartfinale Australian Open

Sinner versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Australiër Alex De Minaur (ATP 42) in drie sets: 7-6 (7/3), 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 38 minuten. In de kwartfinales wacht de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) of Amerikaan Taylor Fritz (ATP 22).

De 20-jarige Sinner haalt voor de tweede keer in zijn nog prille loopbaan de kwartfinales van een grandslamtoernooi, na Roland Garros in 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in Melbourne in de eerste ronde.