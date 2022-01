Familie Henckens redt rallywagen van door watersnood getroffen Duitse vrienden

Maaseik

De leden van de familie Henckens uit Aldeneik zijn fervente rallyrijders. De Eifel in Duitsland is al jaren hun favoriete gebied. “Daar leerde nonk René, al in het circuit sinds 1978, tien jaar geleden de Weltekes kennen, rallyfanaten uit Bad Neuenahr”, vertelt neef Roel.

In de nacht van 14 op 15 juli gebeurde in Bad Neuenahr wat bij ons in Pepinster gebeurde: de Ahr overstroomde het hele stadje. De familie Welteke bleef niet gespaard en ook hun rally-Renault R5 stond onder water. René zag de ramp op Facebook en schoot zijn vrienden onmiddellijk te hulp.

“Een week later zijn we de R5 gaan halen, want een wagen mag niet te lang nat blijven staan”, zegt Roel. “Met acht mensen van onze familie hebben we zo’n 400 uur aan de wagen gewerkt. Vorige week maandag hebben we hem dan teruggebracht. Achim Welteke was ‘sehr gerührt’. In augustus hopen we weer samen in de Vogezen te rallyen.” roma