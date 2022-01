DEBAT. Moeten leerlingen die niet ziek en niet besmet zijn sowieso naar school kunnen?

Het onderwijs raakt stilaan helemaal ontwricht. “De beleidsmakers zeggen allemaal dat het onderwijs prioritair is, maar in de feiten zijn we onze scholen aan het sluiten”, zegt Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs. De signalen uit het veld doen het onderwijs andermaal schreeuwen om nieuwe quarantaineregels.