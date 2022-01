Elise Mertens kijkt na exit uit naar dubbelduel met Flipkens: “Belgisch onderonsje altijd leuk”

Elise Mertens (WTA 26) kon zich maandag in Melbourne niet voor de kwartfinales van de Australian Open plaatsen. In 2 uur en 51 minuten verloor de 26-jarige Limburgse met 4-6, 6-4 en 6-4 van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30). “Ik ben een beetje triest want ik wilde winnen”, reageerde Mertens.

“Het was een gelijkopgaande wedstrijd, en het heeft niet veel gescheeld”, analyseerde Belgiës nummer 1. “Ze speelt extreem agressief tennis en sloeg winnende ballen van overal. Zelfs als ik een goede eerste opslag afleverde, sloeg ze nog een winner terug. Maar ze maakte ook fouten. Het was moeilijk. Ze zette veel druk op me, ik heb echt alles geprobeerd. Ik denk dat ik vrij consistent was, maar ik kwam een beetje tekort.”

Mertens schopte het in 2018 bij haar debuut in Melbourne tot de halve finales, maar kon dat succes tot nu toe niet herhalen. In 2019 eindigde het in de derde ronde, ook de voorbije twee jaar waren de achtste finales het eindstation. “Ik wilde meer, dat is duidelijk. Ik ga terugkijken naar deze wedstrijd en ervan leren. Ik stond weer in de top 16, ook al waren we met 128 bij de start. En het is niet de eerste keer dat ik zo ver ben gekomen. De balans is nog steeds positief.”

Elise Mertens is dit jaar nog niet uitgetennist in Melbourne. Samen met de Russin Veronika Kudermetova is de Belgische nummer 1 nog steeds actief in het dubbelspel, waar zij de titelverdedigster is. In de kwartfinales wachten niemand minder dan Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

“In het dubbelspel heb ik natuurlijk een titel te verdedigen, ook al denk ik daar niet te veel over na. Veronika en ik proberen een goed team te vormen. En een Belgisch onderonsje is denk ik altijd leuk. Kirsten en ik kennen elkaar goed. Ik weet hoe zij speelt en omgekeerd. We speelden weer samen op de Billie Jean Cup Finals. Dus ik vind het helemaal niet erg. Moge de beste winnen.”