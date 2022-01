Daniil Medvedev rukt op naar kwartfinale op Australian Open

De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen in Melbourne. Medvedev versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 70) in vier sets: 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 7-5. De partij duurde 3 uur en 27 minuten

In de volgende ronde wacht voor de 25-jarige Rus de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9), die de Kroaat Marin Cilic (ATP 27) na 3 uur en 39 minuten in vier sets huiswaarts stuurde: 2-6, 7-6 (9/7), 6-2 en 7-6 (7/4).

Vorig jaar haalde Medvedev voor het eerst de finale in Australië. Hij verloor er van Novak Djokovic. De Serviër is er na de visumheisa niet bij waardoor Medvedev als tweede reekshoofd het hoogst geplaatst is ‘Down Under’. De 21-jarige Auger-Aliassime schopte het vorig jaar tot de vierde ronde in Melbourne. Op de voorbije editie van de US Open botste hij in de halve finales op Medvedev, die nadien de eindzege veroverde.

(belga)