Toon Vandebosch mag in laatste instantie mee naar WK veldrijden: “Ik had een mogelijke selectie al helemaal uit mijn hoofd gebannen”

LEES OOK. Corona slaat toe bij Belgische veldritploeg: geen WK voor Quinten Hermans en nationaal kampioene bij juniores

“Ook al hadden sommige mensen van mijn ploeg me in Hoogerheide nog duidelijk gemaakt dat de kans dat een renner uit de selectie positief zou testen verre van denkbeeldig was, toch had ik die gedachte uit mijn hoofd gebannen”, liet de 22-jarige renner uit Malle rond middernacht nog weten op een moment dat hij net helemaal gepakt en gezakt was.

“Toen de bondscoach mij rond half negen op de hoogte bracht, betekende dat een onverhoopt grote verrassing voor mij. Uiteraard vind ik het sneu voor Quinten Hermans dat hij thuis moet blijven maar ik ben daar gelukkig niet de oorzaak van. Anderzijds steek ik het evenmin weg dat ik heel blij ben dat ik uiteindelijk nog mee mag naar het WK. Toen ik de dag na het BK te horen kreeg dat ik niet was opgenomen in de selectie was ik geweldig ontgoocheld. Ik besefte uiteraard wel dat ik pas voor de laatste toe te kennen plaats in balans lag maar toen bekend werd dat Wout van Aert paste voor de strijd om de regenboogtrui, dacht ik werkelijk dat ik er bij zou zijn. Ik heb er dan ook geen moeite mee om toe te geven dat ik er een paar dagen niet goed van ben geweest. Op basis van mijn uitslagen en mijn leeftijd heb ik die selectie niet gestolen, vind ik.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Veel top tien plaatsen

“Ik haalde in de klassementswedstrijden vaak de eerste tien met als uitschieters onder meer mijn vijfde plaats op de Koppenberg en vorige week nog een achtste plaats in Flamanville. Bovendien eindigde ik ook nog eens als negende in Fayetteville toen we er half oktober voor de wereldbeker reden. Dat bewijst dat het parcours ginder me ligt, zeker dan als je er rekening mee houdt dat zware regenval er een heel zware bedoening van maakte toen.”

“Daar komt bij dat ik absoluut niet mag klagen over mijn conditie. Ook al had ik het vorige week op mentaal vlak wat moeilijk me op te laden voor de trainingen vanwege die niet-selectie, in Hoogerheide kwam ik ondanks een minder goeie start tot het einde in aanmerking voor een zesde plaats. Ik werd uiteindelijk negende en dat was slecht twee seconden achter....Quinten Hermans die als zevende eindigde. Het spreekt voor zich dat ik nu dubbel gemotiveerd ben voor de wedstrijd van komende zondag.”

“In de eerste plaats ga ik me natuurlijk volledig ten dienste te stellen van de ploeg en de taak die me wordt opgedragen zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Als ik daarbuiten nog kans zie om zelf een mooie uitslag uit de brand te slepen, zal ik die kans niet laten liggen. Toen we in oktober die twee wereldbekerwedstrijden in de States reden, heb ik op geen enkel moment last gehad van de jetlag. Ik maak me dus sterk dat ik daar nu ook geen hinder van zal ondervinden. Neem me echter niet kwalijk dat ik nu snel in mijn bed kruip. Binnen minder dan vijf uur loopt mijn wekker af. Dat neem ik er echter met veel plezier bij”, besluit de jongeling van Pauwels Sauzen-Bingoal.