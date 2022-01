Man pleit schuldig aan ontvoering van Australische kleuter Cleo Smith

De vierjarige Cleo Smith verdween in oktober van vorig jaar tijdens een kampeertrip met haar ouders in West-Australië. Haar verdwijning leidde tot een enorme zoekactie die het hele land in zijn greep hield. Uiteindelijk vond de politie haar enkele weken later levend en wel terug in het huis van een vreemdeling in haar geboorteplaats Carnarvon, op korte rijafstand van de camping.

Op 5 november, twee dagen nadat Cleo was teruggevonden, werd de eigenaar van het huis - de 36-jarige Terence Darrell Kelly - opgepakt als verdachte. Kelly, die sindsdien in de gevangenis van Perth zat, heeft maandag de feiten bekend aan een magistraat. Een bekentenis die onverwacht kwam, zo melden lokale media die zich aan een lang aanslepend proces hadden verwacht.

Kelly moet normaal gezien in maart voor de rechter verschijnen en zal naar verwachting op een later tijdstip worden veroordeeld. Naast ontvoering van een kind moet hij zich ook nog verantwoorden voor de mishandeling van een agent.