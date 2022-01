Deel van straat in Valmeer tijdje zonder stroom na klap tegen verlichtingspaal

Riemst

Op de Verbindingsweg in Valmeer is zondag rond middernacht een auto tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. De chauffeur raakte als bij wonder niet gewond. Zijn auto is totall loss. Door de klap viel een deel van de straat zonder stroom. Vorige week botste een paar 100 meter verderop al een auto tegen een verlichtingspaal.

mm

© ToPa