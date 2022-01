Spanningen Oekraïne: gezinnen van Amerikaanse diplomaten moeten Kiev verlaten

Lokale personeelsleden kunnen de ambassade desgewenst verlaten, en Amerikaanse burgers die in Oekraïne verblijven “moeten dringend overwegen” het land met een commerciële vlucht of een ander vervoermiddel te verlaten, klinkt het in de verklaring.

De VS en de andere westerse landen vrezen dat Rusland een inval in Oekraïne plant, al tasten ze nog in het duister over de omvang van de mogelijke operatie. Dat Oekraïne op westerse steun kan rekenen, moet onder meer blijken uit het feit dat de VS militair hulpmateriaal naar het land hebben gestuurd.

