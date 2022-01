Defensie houdt eenheden “in staat van maximale paraatheid” door spanningen in Oekraïne

De Chef Defensie (CHOD) zag het aantal Russische schepen in de Noordzee vorig jaar toenemen, heeft F-16’s die het Baltische luchtruim bewaken en weet dat Rusland langs zijn hele grens actief is. “Van Finland tot beneden in de Kaukasus is er Russische beweging. Dat is onrustwekkend. En dat raakt ons ook, daar wordt voortdurend rekening mee gehouden. De geopolitieke context is veranderd en zeker niet in goede zin. Collectieve ­defensie is niet langer een vaag concept van de Navo, het is een realiteit waar we ons op moeten voorbereiden. Eenmaal die in werking treedt, spreek je direct over conflicten met hoge intensiteit”, aldus Hofman in De Standaard, La Libre Belgique, Le Soir en La Dernière Heure.

De admiraal benadrukt dat het niet is omdat de Russen morgen besluiten om Oekraïne binnen te vallen, dat onze troepen meteen zullen worden ingezet. “Er is een besluitvormingsproces dat moet worden gerespecteerd, ook in België. Wij zorgen ervoor dat de eenheden die wij aan de verschillende NAVO-strijdkrachten hebben aangeboden, in een staat van maximale paraatheid zijn”, klinkt het.

Indien echter de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) wordt ingezet, dan kunnen de eenheden die België daarvoor heeft klaarstaan ook ingeschakeld worden, legt Hofman uit. Dat gaat om zo’n 250 à 300 militairen die dan met een compagnie deel zouden uitmaken van een grotere formatie die op dit moment onder Frans bevel staat. Daarbovenop heeft België extra F-16’s toegezegd en nog een fregat.

Gezinnen van Amerikaanse diplomaten moeten Kiev verlaten

De Amerikaanse regering heeft de gezinnen van Amerikaanse diplomaten in Kiev ondertussen bevolen om het land te verlaten “wegens de aanhoudende dreiging van een Russische militaire operatie”. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekendgemaakt.

Lokale personeelsleden kunnen de ambassade desgewenst verlaten, en Amerikaanse burgers die in Oekraïne verblijven “moeten dringend overwegen” het land met een commerciële vlucht of een ander vervoermiddel te verlaten, klinkt het in de verklaring.

De VS en de andere westerse landen vrezen dat Rusland een inval in Oekraïne plant, al tasten ze nog in het duister over de omvang van de mogelijke operatie. Dat Oekraïne op westerse steun kan rekenen, moet onder meer blijken uit het feit dat de VS militair hulpmaterieel naar het land hebben gestuurd.