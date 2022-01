Corona slaat toe bij Belgische veldritploeg: geen WK voor Quinten Hermans en nationaal kampioene bij juniores

Een week voor het WK veldrijden in Fayetteville moet bondscoach Sven Vanthourenhout nog schuiven in zijn selectie. Quinten Hermans - nota bene de man die in oktober nog de Wereldbekermanche op hetzelfde parcours won - legde een positieve coronatest af en mag niet afreizen naar de Verenigde Staten. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Toon Vandebosch.

Ook Xaydee Van Sinaey, die eerder deze maand in Middelkerke nog Belgisch kampioene werd bij de vrouwen juniores, legde een positieve test af en mag niet afreizen. Zij wordt niet vervangen.

Voor Hermans komt de positieve test ongetwijfeld als een donderslag bij heldere hemel, want eerder op zondag reed hij nog mee in de laatste Wereldbekermanche van het seizoen in Hoogerheide. Hermans deed daar aardig mee, tot hij opgehouden werd door een valpartij van Lars van der Haar. Hij finishte uiteindelijk als zevende.

Hermans reageerde zondagavond via een persbericht van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. “Ik voelde me zondag heel goed in Hoogerheide. Ik reed goed en was klaar om voor een medaille te vechten in Fayetteville. Ik heb maandenlang hard getraind en veel opofferingen gemaakt om competitief te zijn en in een zo goed mogelijke conditie aan de start te komen op het WK. Ik heb met mijn team het risico op besmettingen zo veel mogelijk vermeden door onder meer dagelijks te testen en het collectieve trainingskamp met de rest van de ploeg over te slaan.”

Hermans gaf ook aan dat hij zondagavond ingelicht werd dat hij een positieve PCR-test had afgelegd. “Ik voel me momenteel erg hulpeloos. Het zal even duren voordat ik deze teleurstelling verwerkt heb”, klinkt het nog.

Winnaar in Fayetteville

Hermans won dit seizoen één veldrit, maar dat was uitgerekend die in Fayetteville in oktober - de plaats waar ook het WK gehouden wordt. Eerder in de week liet hij zich nog ontvallen dat “hij nog nooit in zijn carrière zo’n kans had om wereldkampioen te worden.” Iets wat er nu dus hoe dan ook niet zal inzitten.

Toon Vandebosch neemt de plek van de onfortuinlijke Hermans in bij de heren elite. De zeven andere Belgische mannen die deelnemen zijn Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Daan Soete en Vincent Baestaens. Het plekje van Xaydee Van Sinaey bij de vrouwen juniores blijft vacant.