Cercle Brugge schuift pover Zulte Waregem opzij en nadert tot op één punt van KRC Genk

Cercle Brugge blijft grote sier maken. Nu moest ook Zulte Waregem voor de bijl (3-1) en met 21 op 24 hijgt groen-zwart meer dan ooit in de nek van het trio Kortrijk-Mechelen-Genk. Aan dit tempo moet de eerste acht nu echt een doel worden. Zulte Waregem miste zondagavond scherpte en creativiteit in Brugge en verloor voor het eerst sinds het vertrek van Francky Dury.

Voor veel jongens bij Essevee voelt een match op Jan Breydel aan als een beetje thuiskomen. Ook al hebben de meesten dan wel een verleden bij Club, Timmy Simons, Davy De fauw, Laurens De Bock, Jelle Vossen, Zinho Gano en derde doelman Sef Van Damme kennen de weg op Cercle ook wel. Jelle Vossen speelde er als huurling van Genk zelfs ooit nog een jaar op uitleenbasis.

Virus nog niet weg

Er was ook nog Dion Cools, maar de nieuwe rechtsachter belde af wegens ziekte. Tijd om herinneringen op te halen hadden al die ex-Bruggelingen zondagavond niet. Rabbi Matondo was terug na een besmetting en een weekje quarantaine en dan blijf je als tegenstander beter bij de les. De snelste winger van de JP-league ontsnapte al na drie seconden maar Lopes was zo verbaasd dat hij pal op Bossut besloot. Zulte Waregem was duidelijk zoekende. Vorige week moest het door teveel besmettingen de match tegen KV Oostende laten uitstellen. Het virus zat blijkbaar echter nog in het lichaam bij sommigen want ze misten compleet hun start in de lege bunker. Ook Alexander Boucaut had er last van. De ref had in de vijfde minuut totaal niet gezien dat Boya zich vergreep aan Somers. VAR Lawrence Visser nodigde hem uit om toch eens te gaan kijken en Bouacaut corrigeerde meteen zichzelf. Hij wees naar de stip en net als vorige week op Eupen benutte Dino Hotic de penalty.

Gevaarlijke corners

Zulte Waregem stond erbij en keek ernaar. Timmy Simons schreeuwde zijn keel wel schor door elke minuut push push te roepen maar niemand leek te luisteren. Pas na 20 minuten volgde het eerste kansje via Gano maar die kopte over. Dichter bij de gelijkmaker was Jelle Vossen maar hij stak te weinig kracht in zijn poging. Even later kon Vossen nog eens dreigen maar nu redde Didillon knap.

Geen Waregemse gelijkmaker dus kort voor de rust, maar wel een tweede goal voor Cercle. Eigen schuld, dikke bult voor Essevee want ondertussen zou iedereen toch wel moeten weten dat het opletten geblazen is bij corners van Hotic. De inlopende centrale verdediger bij Cercle moet je dan sowieso uitblokken maar aan de Gaverbeek hadden ze dat nummertje duidelijk niet goed ingestudeerd. Boris Popovic was dit keer de man van dienst die ongehinderd kon binnenkoppen: 2-0.

De bezoekers hadden wel geluk dat ze de rust nog haalden met elf man. Seck deelde een elleboogstoot uit en kreeg daarvoor geel. Boucaut werd echter weer aan de lijn ontboden maar terwijl iedereen rood verwachtte, hield hij het toch bij zijn eerste beslissing.

Bij de heenmatch in Waregem was het Essevee dat halfweg met 2-0 leidde. Uiteindelijk won Cercle met 2-4. Essevee gaf dus de hoop niet op en bracht Kutesa in voor de onzichtbare Fadera. De aansluitingstreffer volgde echter niet direct. Zo kopte Gano op de paal maar veel meer om Cercle te doen wankelen volgde niet. Het waren vooral gele kaarten en wissels een vermelding vergden. Thalhammer koos al snel voor zekerheid en bracht met Sousa een extra verdediger in. Een logische keuze want zijn collega’s probeerden zijn ploeg te over poweren, een wapen waarmee de Oostenrijker liever zelf uitpakt.

Nog even bibberen

Het werd nog even bibberen toen Vossen toch milderde na een misser van Didillon. Niemand kon Thalhammer zijn zevende zege met Cercle echter nog afnemen, want ook Denkey scoorde nog. Meteen goed voor een ongelooflijke 21 op 24. En meer zelfs, Cercle nadert nu tot op een puntje van Genk en op twee punten van de twee KV’s Kortrijk en Mechelen. Wie had dat een paar maanden geleden durven denken?

Aansluitingstreffer komt te laat

