PSG verkoopt Reims-Belgen pandoering, Milan en Juve spelen gelijk

Het duurde tot het einde van de eerste helft vooraleer de Parijzenaars via Marco Verratti (44.) een gaatje vonden in de bezoekende defensie. Na de rust pikte Sergio Ramos (62.) zijn eerste doelpunt in loondienst van PSG mee. Lionel maakte twee minuten later zijn wederoptreden en zag Wout Faes (67.) even later zijn eigen doelman verschalken en Danilo (75.) aandikken tot 4-0.

Net zoals Faes begonnen ook Thomas Foket en Maxime Busi in de basis bij Reims. Foket bleef halverwege in de kleedkamers. PSG blijft comfortabel aan de leiding in de Franse eerste klasse met 53 punten. Reims kon al vier matchen na elkaar niet winnen en is veertiende met 24 punten.

Napoli sluipt dichterbij

Op hetzelfde moment was San Siro het toneel voor de kraker tussen AC Milaan en Juventus op de 23e speeldag in de Serie A (0-0). Alexis Saelemaekers mocht bij de thuisploeg na een uur invallen. Milan doet zo opnieuw een slechte zaak in de titelstrijd. Leider en stadsrivaal Internazionale telt nu vier punten meer en heeft een wedstrijd minder gespeeld. Door een magere 2 op 9 moet Milan nu ook Napoli naast zich dulden op de tweede plek. Juventus is vijfde en heeft 7 punten minder.