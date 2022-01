Juventus moet Federico Chiesa zeven maanden missen door zware knieblessure

Juventus zal zijn Italiaanse international Federico Chiesa nog zeven maanden moeten missen. Dat maakte de club zondagavond bekend. De 24-jarige winger scheurde op 9 januari in een wedstrijd tegen AS Roma (4-3) de ligamenten van de linkerknie. Zondag werd hij geopereerd.

“De operatie is goed verlopen. De revalidatietijd wordt op zeven maanden geschat”, deelde Juventus mee. Ook voor Italië, dat in een barrage nog voorbij Noord-Macedonië en Portugal of Turkije moet om naar het WK in Qatar te mogen, is de blessure van Chiesa een flinke tegenvaller.