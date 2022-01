“Vandaag rustig weer met mogelijk brede opklaringen”

Op de meeste plaatsen kan het volgens de weerkaarten zelfs een zeer zonnige dag worden. Toch is het niet helemaal zeker dat het ook werkelijk zo zonnig zal worden. In de nacht zou er immers mist kunnen ontstaan die vervolgens wel eens hardnekkiger zou kunnen blijven plakken of overgaan in lage wolken dan de weermodellen berekenen. Hoe meer naar het noorden, hoe groter de kans dat het grijs blijft.

Als het echt uitklaart kan de temperatuur rond +7 a +8°C uitkomen. Indien het regionaal vooral grijs blijft zal de temperatuur niet veel hoger dan +4°C geraken.

De wind waait zwak uit het oosten.

In de loop van de avond en nacht naar dinsdag kan de lage bewolking of mist vanuit het noorden weer toenemen. Waar het nog lange tijd helder blijft kan het licht gaan vriezen, waar de hemel bedekt is blijft de temperatuur positief.

