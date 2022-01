Zes hanen in beslag genomen bij illegaal hanengevecht in Wellen

Een van de in beslag genomen hanen. — © VZOC

Na een anonieme melding hebben agenten van de politiezone Kanton Borgloon zondag in Wellen een illegaal hanengevecht kunnen opdoeken. De aanwezige personen zijn door de politie geïdentificeerd. Zij zullen zich later mogen verantwoorden. Zes hanen zijn in beslag genomen. Dat maakt de politiezone Kanton Borgloon zondag bekend.