Bestelwagen knalt op verlichtingspaal: Peerderbaan in Bree even afgesloten

De Peerderbaan werd afgezet vanaf de rotonde met de grote ring tot aan het kruispunt bij Kempenheuvel. Het verkeer werd omgeleid. De omstandigheden van het ongeval dat rond 20.30 uur gebeurd was, worden onderzocht. Een bestelwagen knalde op een verlichtingspaal en die brak af. Bij het ongeval was nog een ander voertuig betrokken, maar de bestuurder daarvan kon zijn weg vervolgen. “Om de paal te verwijderen en het wegdek schoon te maken, hebben we de Peerderbaan afgezet voor het autoverkeer,” zeiden ze bij de brandweer van Bree. (pabr)