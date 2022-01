VIDEO. Dé fase van speeldag 23: was de penalty voor Union tegen KRC Genk terecht?

Even leek het erop dat de wedstrijd tussen Union en KRC Genk zou eindigen op een billijk 1-1-gelijkspel. Tot diep in blessuretijd. In minuut 98(!) kende scheidsrechter Nathan Verboomen een discutabele strafschop toe aan Union - een beslissing die de videoref niet omdraaide. “Ik weet zelf niet wat de reden was”, klonk het eerlijk bij Dante Vanzeir na afloop. Herbekijk hieronder de beelden.

LEES OOK. Dante Vanzeir nekt ex-club KRC Genk in minuut 100 vanaf de penaltystip: “Dit is genieten”

Scheidsrechter Verboomen legde de bal op de stip na een voorafgaande overtreding op Undav. Vanzeir trapte de elfmeter vervolgens perfect voorbij Vandevoordt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik had niet door waarom we een strafschop kregen”, gaf Vanzeir na afloop doodleuk toe. “Een block op Ündav of handspel? Ik weet het niet - het ging allemaal zo snel. Maar het is fantastisch dat we drie punten pakken.”

“Ik heb mijn twijfels over de beslissing van de scheids”, oordeelde Trésor. “Volgens mij had Sadick geen enkele intentie om een overtreding te begaan. Hij ving de tegenstander gewoon op. Maar als de ref en de VAR er anders over beslissen, heb je daar niks tegen in te brengen. Zuur.”

(as/rco)