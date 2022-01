Bommen in de tuin, dreigbrieven in de bus. Iemand heeft het gemunt op Bart Kaëll (61). Of toch in ‘De buurtpolitie VIPS’. De zanger schrapt er een oude droom van zijn bucketlist: acteren op televisie. Al brandt de wens om gewoon weer te mogen zingen nog harder. “De eerste lichtpuntjes zijn in zicht.”