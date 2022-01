Na de ontmaskering van tennisspeelster Yanina Wickmayer en de al te herkenbare Erik Van Looy kan het raden écht beginnen in ‘The Masked Singer’. — © VTM

Ja, Erik Van Looy zat in de radijs. En daarmee is de enige zekere gok in ‘The Masked Singer’ van de baan. De identiteit van de andere zangers, daarover blijven speurders en fans het ook na een weekend sudderen danig oneens. De hoofdverdachten op een rij.