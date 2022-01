Vier bestuurders maken rechtsomkeer bij zien van politie in Maasmechelen

Vier bestuurders maakten zondag om 2.30 uur rechtsomkeer bij het zien van een politiecontrole in de Ganzenpoelstraat in Maasmechelen. Ze willen vluchten, maar de politie kan een van hen tegenhouden. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Er volgde een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Opmerkelijk is dat om 3.30uur diezelfde bestuurder en het voertuig opnieuw opgemerkt wordt door een patrouille op de Rijksweg, aan het kruispunt met de Ringlaan in Maasmechelen. Dit na zijn intrekking van het rijbewijs. De bestuurder vlucht richting autosnelweg. De chauffeur wordt na een korte achtervolging onderschept op de E314 voor de grensovergang met Nederland. Het voertuig werd getakeld na contact met het parket Limburg. ppn