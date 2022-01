Anderlecht wint ondanks pak gemiste kansen toch nog van KV Mechelen en nadert tot op twee punten van Club

Het moet niet elke keer 7-2 zijn, zoals in de heenwedstrijd. Anderlecht boekte een zuinige 0-1 zege bij KV Mechelen, met dank aan een flits van Joshua Zirkzee. Paars-wit staat nu steviger dan ooit in de top vier. De kloof met nummer vijf AA Gent bedraagt al zes punten, de Champions play-offs lonken. Malinwa blijft zevende.

De eerste poging van de avond was voor KV Mechelen. Cuypers zijn schot belande ruim naast. Voor de eerste ernstige kans ging het naar de overkant. Raman, die de voorkeur kreeg op Amuzu, stormde op Thoelen af, maar de Mechelen-keeper hield zijn ploeg overeind. Na iets meer dan twintig minuten wist paars-wit wél te scoren. Zirkzee werkte goed af in de verste hoek na een knappe slalom, waarbij hij twee tegenstanders in de wind zette.

Anderlecht ging op zoek naar de 0-2, maar zonder veel schwung. Het was een eerste helft die tempo miste. Olsson probeerde het van ver, maar besloot bijna even ver naast. Wat later trok Peyre zijn tegenstander Raman neer in de zestien. Een strafschop - als je het ons vraagt - maar nog scheidsrechter Jan Boterberg, noch VAR Lothar D’hondt waren het daarmee eens.

© BELGA

Op het einde van de eerste helft probeerde Malinwa nog even. Eerst kon Druijf aanleggen vanop een metertje of tien, maar hij trapte in één tijd naast. Daarna probeerde Wouters, die voor het eerst aan de aftrap stond, het nog van ver. Zijn schot kwam niet in de buurt van het doelkader.

Met vuur spelen

Aan het begin van de tweede helft mikte Raman nog eens, net als in het begin van de eerste helft, op Thoelen. Ook enkele minuten later was het die laatste die redding bracht op een schot van Zirkzee vanop de rand van de baklijn. Daarna was het de nog geen 30 seconden ingevallen Shved die aan de overkant maar héél nipt naast trapte. Een signaal voor Anderlecht dat het net als vorige week tegen Standard met vuur aan het spelen was en maar beter op zoek ging naar de 0-2.

© BELGA

Middenin de tweede helft leek Raman de score te verdubbelen, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. Niet veel later kopte Magallan bij een hoekschop op de lat. Het wilde maar niet lukken voor paars-wit. Ook niet toen Murillo even later voor doel opdook, maar op Thoelen besloot. Bij Malinwa kreeg Shved nog een vrije trap op een interessante plaats, maar hij mikte stevig over. Zirkzee mikte daarna eens te meer op Thoelen. Het vizier mag toch nog wat scherper worden afgesteld bij Anderlecht, maar het nam wel de drie punten mee naar huis.