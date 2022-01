Onbekenden pleegden een inbraak op de Droogvennelaan in Hasselt. Dat gebeurde voorbije weekend. Een raam werd opengebroken, maar op het eerste gezicht lijkt er geen buit te zijn. Eveneens in Hasselt werd ingebroken op de Leeuweriklaan in dezelfde periode. De daders forceerden een deur en stalen geld en juwelen. Ook bij een derde inbraak, dit keer in de Kliniekstraat, werden juwelen gestolen. De politie onderzoekt de feiten. ppn