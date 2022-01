Lanakenaar Amaury Capiot grijpt net naast winst in eerste Europese koers van het seizoen

De eerste Europese wielerwedstrijd van het seizoen is zondag ei zo na gewonnen door een Limburger. Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) zat er goed bij tijdens de sprint met een uitgedund peloton in de Classica Comunitat Valenciana, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Italiaan Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa).

Een kopgroep van negen renners kleurde de 175 kilometer lange wedstrijd tussen La Nucia en Valencia. Op negen kilometer voor de finish was de hergroepering echter een feit waarna er hectische slotkilometers volgden. Voor de verwachte massasprint losbarstte, ontsierden twee valpartijen de finale. Het was de Italiaan Giovanni Lonardi die de sprint inluidde en uiteindelijk ook als laureaat afsloot. Amaury Capiot, onze einige landgenoot aan de start, strandde op de tweede plaats. “Uiteindelijk was het verschil niet zo groot, maar ik ben vooral tevreden dat ik ben recht gebleven op vochtige wegen”, zei Capiot achteraf. De Lanakenaar, die weldra naar Hoepertingen verhuist, houdt alvast dertig UCI-punten over aan de openingswedstrijd die hij vorig jaar nog als derde beëindigde.

UITSLAG: 1. Giovanni Lonardi (Ita), 2. Amaury Capiot (Bel) z.t., 3. Chris Lawless (GB) z.t., 4. Alex Jaime (Spa) 2”, 5. Antonio Jesus Soto (Spa) 2”