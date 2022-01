In ons land is de coronabetoging in Brussel zwaar uit de hand gelopen. Net over de Limburgse grens, in Roermond pakten ze het anders aan. Daar hebben honderden mensen zondagmiddag meegedaan aan een alternatieve kroegentocht. Daarbij werden de zaterdag inderhaast ingestelde regels van de gemeente met de voeten getreden.