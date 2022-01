Philippe Clement moet in blessuretijd eerste nederlaag slikken in loondienst van Monaco

Philippe Clement is na drie competitiewedstrijden zijn ongeslagen status aan het roer van de Franse topclub AS Monaco al kwijt. Zijn team haalde zondagavond op de 22e speeldag van de Ligue 1 een dubbele achterstand op in en tegen Montpellier, maar moest finaal toch nog de duimen leggen met 3-2.

Na ruim een halfuur stonden de Monegasken twee goals in het krijt door toedoen van Elye Wahi (13.) en Stephy Mavdidi (32.). Wissam Ben Yedder (34.) scoorde niet veel later de aansluitingstreffer. Het bleef lange tijd 2-1, maar dat was buiten Vanderson (82.) gerekend, die de bordjes opnieuw in evenwicht hing. Dat volstond echter niet voor een punt: Mavdidi (90.+1) ontbond in blessuretijd nogmaals zijn duivels. Eliot Matazo speelde 67 minuten mee bij de bezoekers.

Monaco blijft steken op 33 punten en moet door de late nederlaag de zesde plaats met een puntje verschil aan Montpellier laten.