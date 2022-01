Antwerp Giants, Limburg United en Aalst scharen zich bij laatste vier in Beker van België

Aalst, Limburg United en Antwerp Giants hebben zich verzekerd van een plek in de halve finales van de Beker van België basketbal. Woensdag maken Bergen en titelhouder Oostende onderling uit wie de vierde halvefinalist wordt.

Aalst heeft zich zondag gekwalificeerd voor de halve finales van de Beker van België in het basketbal. In eigen huis nam het de maat van Brussels met 82-70, waarmee het het 79-70 verlies uit de heenmatch ophaalde.

In die halve finales krijgen de Oost-Vlamingen het gezelschap van Limburg United, die ondanks een 61-72 nederlaag tegen Leuven Bears doorgaan. In het heenluik hadden de Limburgers al een serieuze buffer ingebouwd door met 67-86 te winnen.

Ook Antwerp Giants is er nog bij na een overwinning op de buzzer tegen Mechelen (90-89). Het resultaat deed er evenwel niet veel meer toe, aangezien de eerste ontmoeting met 40 punten verschil in het voordeel van de Antwerpenaren was geëindigd (77-117).

Aalst bikkelt tegen Limburg United om een plek in de finale. Antwerp wacht dan weer de winnaar van het duel tussen Bergen en titelhouder Oostende op. Zonder ongelukken worden dat de Kustboys, die op eigen veld met ruime 96-58 cijfers wisten te winnen.