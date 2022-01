Drie agenten en twaalf betogers gewond, zeventigtal personen aangehouden tijdens coronabetoging in Brussel

Bij de betoging zondag in Brussel zijn drie agenten en twaalf betogers gewond geraakt. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse politie. In totaal werden een ongeveer zeventig betogers aangehouden, vooral in het tumult naar het einde van de betoging toe.

Voor de start werden al zes personen administratief aangehouden omdat ze in het bezit waren van verboden en/of gevaarlijke voorwerpen zoals pyrotechnische materiaal. “Na afloop van de betoging zocht een groep bewust de confrontatie met de politie in de Europese wijk, ter hoogte van de barrage aan het Schumanplein. Er werd met projectielen gegooid en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. Hierop werd de sproeiwagen en traangas ingezet”, klinkt het bij de politie.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de relschoppers die de agenten viseerden. “Hiervoor zal een gerechtelijke taskforce worden opgericht”, klinkt het nog. In totaal werden drie politiemensen en twaalf betogers overgebracht naar het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Andere schade wordt momenteel nog opgemeten.

In totaal werden er zeker een zestigtal personen administratief aangehouden en een tiental gerechtelijk omdat ze in het bezit waren of gegooid hebben met projectielen, waaronder brandbare materialen, weerspannigheid en beschadigingen van de openbare weg.