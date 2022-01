Eden Hazard begint nog eens in de basis, maar Real Madrid kan pas na zijn wissel pijnlijke thuisnederlaag vermijden

Eden Hazard mocht zondag in de basis starten bij Real Madrid nadat hij eerder in de week de winnende treffer scoorde tegen Elche in de achtste finales van de Copa del Rey. Tegen datzelfde Elche ging het zondag echter opnieuw moeizaam voor De Koninklijke. Real Madrid kwam 0-2 achter, maar slaagde er in de absolute slotfase - toen Hazard net gewisseld was - nog in om dat om te buigen in een gelijkspel (2-2).