Schepen Vroonen (links) en burgemeester Penxten (rechts) met achter hen het deelgebied dat in het plan moet worden aangescherpt. — © rudc

Alken

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de plannen voor het nieuwe voetbalcomplex in Alken goedgekeurd met voorwaarden. Zo vraagt de minister een concretere aanpak van de waterproblematiek in het gebied. Dat was eerder ook al een zorg van de buurtbewoners.