Napoli blaast rode lantaarn weg, ook Dries Mertens pikt zijn goaltje en assist mee

Hij is misschien aan zijn laatste maanden bij Napoli bezig. “Ik moet veel scoren, dan zal voorzitter De Laurentiis me wel moeten houden”, zei de Rode Duivel deze week daarover. Daar is Mertens zondag alvast prima mee begonnen: hij maakte een doelpunt in een 4-1-zege tegen rode lantaarn Salernitana, al was dat wel vanaf de penaltystip.

Napoli was na een kwartier voetballen al op voorsprong gekomen via Jesus, maar iets voorbij het halfuur werden de bordjes tegen de gang van het spel in gelijk gehangen. Bonazzoli maakte er 1-1 van. Toch zou Napoli in extremis nog met een voorsprong kunnen gaan rusten, dankzij Dries Mertens. De Rode Duivel nam zijn verantwoordelijkheid op toen Veseli een penaltyfout maakte. Mertens miste de elfmeter niet: 2-1.

In de tweede helft bleek het kalf al heel snel verdronken voor Salernitana. Rrahmani maakte er vrijwel meteen 3-1 van na een assist van Mertens. Enkele minuten later maakte de ongelukkige Veseli alweer een penaltyfout die hem bovendien op een tweede gele kaart kwam te staan. Deze keer was het Insigne die vanaf de stip scoorde (4-1). Salernitana kon in het restant van de match geen vuist meer maken met z’n tienen, ook Napoli vond het welletjes geweest: er werd niet meer gescoord.

Napoli klimt door de zege voorlopig op naar de tweede plaats. Het volgt op vier punten van Inter, dat wel een match minder heeft gespeeld. Nummer drie AC Milan heeft een punt minder dan Napoli, maar speelt later op de dag nog de topper tegen nummer vijf Juventus. Salernitana blijft laatste met 10 punten uit 22 wedstrijden en staat 8 punten achter de veilige zeventiende plek, die in handen is van Venezia.