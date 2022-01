Duidelijke taal van Eli Iserbyt een week voor WK: “België maakt kans, maar we moeten alles op mij zetten”

Eli Iserbyt kan met vertrouwen naar de Verenigde Staten afzakken voor het WK volgende week. De West-Vlaming won in Hoogerheide en behoort hoe dan ook bij de topfavorieten in Fayetteville. Iserbyt had in zijn eerste reactie voor de televisiecamera’s alvast een duidelijke boodschap voor de wielerbond: hij wil kopman zijn in de strijd om de regenboogtrui komende zondag. “Met vijf kopmannen starten zoals op het voorbije EK, dat werkt niet”, klinkt het.

LEES OOK. Dat belooft voor het WK: Eli Iserbyt wint generale repetitie in Hoogerheide na enorm spannende vierstrijd

Iserbyt won de cross in Hoogerheide na een spannend gevecht met Lars van der Haar, Tom Pidcock en team- en landgenoot Michael Vanthourenhout in de slotronde. “Of we hetzelfde scenario krijgen op het WK volgende week? Misschien. Twee van de vier renners waren geen Belgen, dus we moeten ook een goede tactiek hebben”, stak Iserbyt van wal. “Onze groep renners was dit weekend de beste, dus we moeten niet veel veranderen voor volgende week. We moeten alles op mij en misschien Toon Aerts zetten.”

Klare taal van de Wereldbekerwinnaar. “Of ik de leider van de Belgische ploeg wil zijn? Ja. Op het EK zagen we dat het niet de beste tactiek is om aan een wedstrijd te beginnen met vijf kopmannen”, ging Iserbyt verder. “Lars van der Haar en Tom Pidcock zijn heel goed. Wij hebben met de Belgische ploeg een kans op het WK, maar we moeten alles op 1 of 2 renners zetten.”

“Ik weet niet of dit het beste is wat me kon overkomen met het oog op het WK volgende week. Ik hoorde Michel Wuyts zeggen tijdens de vrouwenrace dat je het WK niet wint als je het weekend ervoor wint. Hopelijk is dat niet zo”, grinnikt Iserbyt. “Ik ben blij met de vorm. Ik dacht niet dat we Pidcock nog gingen terughalen, dat verraste me. Dat moeten we meenemen volgende week!”

“Mijn start was heel slecht, ik zat achter een valpartij. Vanaf dan was het alles geven, Michael heeft heel snelle rondes gereden zodat ik naar Pidcock kon rijden. Jammer dat hij viel op de balken, op het einde had ik hem echt nodig. Ik ben blij dat ik het kon afwerken. Mario De Clercq riep op het einde dat het alles of niets was. Hij heeft veel ervaring met finales rijden, dus als hij dat zegt, is het zo. Ik ben blij dat het alles is”, sloot Iserbyt zijn analyse van de wedstrijd lachend af.

Lars van der Haar versloeg Tom Pidcock in een sprint voor plek twee. — © BELGA

Lars van der Haar (tweede): “Resultaat was niet zo belangrijk, maar...”

“Ik baal van mijn valpartij. Ik verklootte het voor mezelf en ook een paar andere jongens, dat vind ik heel erg. Natuurlijk val je niet opzettelijk, maar dat was even een zuur momentje” vertelde Lars van der Haar, die in eigen land net naast winst greep. “Het was een veeleisend parcours. Ik weet niet of Pidcock een foutje maakte en we daardoor terugkwamen (dat was niet het geval, red.), maar ik vond dat wij ook een heel goed tempo reden in de achtervolging.”

“Wie de sterkste was bij de achtervolgers? Ik denk Iserbyt. Zelf neem ik naar het WK mee dat ik goede benen heb. Ze voelden van bij de start goed. Het resultaat was voor mij niet zo belangrijk, maar een tweede plek is natuurlijk enorm goed. Ik kan niet één grote favoriet noemen voor volgende week”, aldus Van der Haar, die dinsdag naar Fayetteville vertrekt.

Tom Pidcock (derde): “Niet het einde van de wereld”

“Ik denk dat ik mezelf misschien wat te veel verbrand heb toen ik alleen voorop zat”, vertelde Tom Pidcock. “Ik bekeek de herhaling daarnet en zag dat de anderen vrij veel fouten maakten, maar er was wel steeds iemand anders die de achtervolging op zich nam. In de laatste ronde was ik wat te zelfvoldaan en kon Eli wegrijden. En dan, tja...”

“Deze derde plek is natuurlijk niet het einde van de wereld, al is het niet waar ik op gehoopt had”, aldus de Brit. “Deze week moet ik wat herstellen, en op het WK kan alles. Ik denk zeker dat een gelijkaardig scenario als vandaag met deze vier renners mogelijk is, maar er zijn nog anderen die kunnen winnen. Het parcours is vrij gelijkaardig, dus het wordt een goede race. Of ik hoop op een snelle of modderige race? Dat weet ik niet”, zei Pidcock, die een dagje vroeger dan Van der Haar naar de Verenigde Staten afzakt.