Broers op tv, maar nu verloofd in het echte leven: Brits soapsprookje blijft duren

In de soap Emmerdale zijn Max Parker en Kris Mochrie broers. Parker is de ster van de serie en speelt Luke Posner, Mochrie is zijn broer Lee en is in de reeks een verkrachter. Ze zijn geen enkele keer samen te zien in de reeks en ook draaidagen delen ze amper, maar op de weinige momenten dat ze elkaar backstage zagen ontstond wel een mooie vriendschap en uiteindelijk zelfs een romance.

Het Verenigd Koninkrijk smelt nu ze op Instagram bekendmaakten dat ze verloofd zijn. Parker deed het aanzoek, en zijn vriend aarzelde niet en zei meteen ja. “Dit is het mooiste moment van mijn leven”, schrijft hij op Instagram.