Lummen/Heusden-Zolder

“In de kleuterklas probeerde een jongetje zelfs de vlek weg te krabben”: in een straffe aflevering van Philippe Geubels’ tv-programma ‘Taboe’ getuigt Lummenaar Kristof Vervloesem (46) zondagavond moedig over de wijnvlek in zijn gezicht. “Ik dacht dat ik nooit een lief zou vinden.”