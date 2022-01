Eli Iserbyt wint generale repetitie in Hoogerheide na enorm spannende vierstrijd, Hermans zevende

Eli Iserbyt heeft de laatste manche van de Wereldbeker gewonnen. De West-Vlaming maakte in Hoogerheide geen goede start, maar slaagde er nog in om Tom Pidcock terug te halen. Na een spannende slotronde waarin ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout zich nog kwamen moeien, bleek Iserbyt toch de sterkste. Van der Haar en Pidcock werden tweede en derde.

Over één week wordt het WK in de Verenigde Staten gereden. Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert: voor de rest van het veldritpeloton een unieke kans om de regenboogtrui te veroveren. In Hoogerheide konden de belangrijkste titelkandidaten al eens de degens kruisen tijdens de generale repetitie: zoals de traditie het wil werd de laatste Wereldbekermanche van het seizoen daar gereden.

Wie ongetwijfelde iets wilde tonen na de cross in Hamme van zaterdag, was Tom Pidcock - wellicht de grote topfavoriet voor het wereldkampioenschap in Fayetteville volgende week. Pidcock maakte in Hamme zijn terugkeer in het veld na een stage, maar na een slechte start en een late schuiver werd de Brit pas vijfde. Maar ook in Hoogerheide maakte Pidcock geen geweldige start, net als Eli Iserbyt.

Pidcock slaat kloof

Het pak bleef samen tot het eind van de eerste ronde: Lars van der Haar deelde de eerste prik uit. Zijn landgenoot Ryan Kamp en Corné van Kessel kwamen even later aansluiten samen met Quinten Hermans. Hermans bleek echter de enige die het hoge tempo van Europees kampioen Van der Haar aankon.

In de derde van negen rondes maakte Tom Pidcock in zijn eentje de oversteek naar leiders Van der Haar en Hermans. De rest kon niet volgen, voor Toon Aerts liep het op de balkjes zelfs helemaal mis: de renner van Trek Baloise Lions kwakte na een fout pardoes tegen een dranghek, al kon de Kempenaar gelukkig zonder averij verder.

Daar stopte de malaise niet voor Trek, want een ronde later kwam ook Van der Haar vanaf de tweede positie ten val in een korte afdaling. Hij sleurde daarbij bovendien Quinten Hermans mee. Ook een groepje achtervolgers, dat enkele seconden verderop reed, werd opgehouden. Tom Pidcock nam het cadeautje dankbaar aan en sloeg een gat met de rest.

Iserbyt en co vechten terug

Pidcock leek vertrokken, maar dat was buiten Eli Iserbyt gerekend. De winnaar van de Wereldbeker kreeg het gezelschap van Van der Haar en teamgenoot Michael Vanthourenhout, maar Iserbyt bleek de grote motor van de achtervolging. Pidcock slaagde er aanvankelijk in om het gat rond de 15 seconden te houden, maar in de laatste rondes kwam het achtervolgende trio toch dichter.

Na foutjes van zowel Van der Haar als Vanthourenhout moest Iserbyt de klus alleen klaren, maar dat deed hij met verve: in de voorlaatste ronde had de West-Vlaming Pidcock te pakken. Tegen het einde van die voorlaatste ronde kwamen ook Van der Haar en Vanthourenhout aansluiten. Een kwartet dat samen de slotronde inging: veel spannender kon het niet.

Iserbyt nam resoluut de kop in die laatste ronde. De drie anderen konden nog even volgen, maar op een hellende strook sloeg de Wereldbekerwinnaar een gat. Pidcock nam de achtervolging op zich en leek nog te komen aansluiten, maar de laatste meters kreeg hij niet meer dichtgereden. Iserbyt won, Pidcock liet zich in de sprint voor plek twee nog vloeren door Van der Haar.