Derde kindje op komst voor Thomas Vanderveken en Véronique Leysen

Leysen hield het nieuws lang stil, want intussen is ze al vijf maanden zwanger. De bevalling is dus uitgerekend voor de lente. “Een wonder in de maak”, schrijft de voormalige presentatrice en actrice, die vandaag vooral bezig is met mode. Vanderveken houdt het in zijn boodschap op: “Vader is blij, want nummer drie komt eraan.”

Vanderveken en Leysen hebben al twee kindjes: zoontjes Otto (5) en Isaï (bijna 2). Vanderveken is momenteel op Eén te zien als presentator van Factcheckers en 1 jaar gratis.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(dvg)